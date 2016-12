| Криминал / Происшествия | 17:57 | 26.12.2016 В Мексике проснулся «Огненный» вулкан (ВИДЕО) На западе Мексики проснулся вулкан Огненный вулкан – Колима, передает «Корреспондент». Первые извержения вулкана произошли вечером в пятницу, 23 декабря, а потом и утром в субботу, 24 сентября.



Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года. Вулкан Колима находится на западе Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных вулканов в стране.

