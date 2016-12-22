В Мексике проснулся «Огненный» вулкан (ВИДЕО)

На западе Мексики проснулся вулкан Огненный вулкан – Колима, передает «Корреспондент».
Первые извержения вулкана произошли вечером в пятницу, 23 декабря, а потом и утром в субботу, 24 сентября.
Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года.
Вулкан Колима находится на западе Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных вулканов в стране.
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