За сутки боевики 37 раз обстреляли силы АТО на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 37обстрелов позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному. Украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Опытном, Южном, Зайцевом и Луганском.

На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

