| Криминал / Происшествия | 10:09 | 27.12.2016 ДнепрОГА запустила новый фотопроект - создает серию атошних календарей, - Валентин Резниченко На Днепропетровщине выпустили необычный календарь на 2017-й год. Альбом иллюстрирован работами известного военного фотокора Александра Шульмана. Его главные герои - «мишки». Так танкисты из зоны АТО ласково называют свои боевые машины. Команда Валентина Резниченко вместе с Всеукраинским союзом воинов АТО планирует сделать целую серию таких тематических календарей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «В этом году ДнепрОГА стала творческой площадкой. В холле админздания постоянно проходили фотовыставки. Чаще всего их темой становились события в зоне АТО, а снимки для экспозиций предоставляли военные фотокоры. Хотим, чтобы их работы видели и после окончания выставок в ОГА. Поэтому начинаем новый проект. Выпустим серию тематических календарей, которые посвятим разведчикам, артиллерии, пехоте», - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Первый календарь из цикла посвятили танкистам. В нем - 12 боевых машин от фотографа Александра Шульмана. За каждой из них стоит героическая история бойцов - побратимов военного репортера. В календаре - несколько интересных деталей. Каждый танк украшает страницу того месяца, в котором был сделан снимок боевой машины. Страницы календаря имеют перфорацию, которая позволяет владельцу аккуратно оторвать обозначения месяцев и дней недели. Поэтому после окончания года календарь превратится просто в альбом с интересными фото. «Календарь вышел тиражом в полтысячи экземпляров. Часть тиража мы передали бойцам на передовую. Остальные могут получить желающие, для этого нужно заполнить заявку. Наша идея в том, чтобы показать уважение к людям, которые защищают нашу страну, выразить гордость за их подвиги», - поделился советник председателя Днепропетровской ОГА Иван Начовный. ДнепрОГА и ОО «Всеукраинский союз воинов АТО» уже планируют выпуск нового календаря. На этот раз будут сотрудничать с фотографом Александром Клименко.

