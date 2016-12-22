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| Криминал / Происшествия | 17:17 | 27.12.2016
В Кривом Роге задержаны члены группировки, подозреваемые в похищении людей, мошенничестве и разбойных нападений

В Кривом Роге правоохранители задержали членов группы, которых подозревают в похищении людей, мошенничествах и разбойных нападениях. Когда жертва выходила из банка с крупной суммой денег ее похищали, запугивали, избивали, отбирали все деньги и отпускали.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Так, 32-летнего жителя Зеленодольска и его подругу злоумышленники посадили в автомобиль и вывезли за город.

«Правоохранители уже давно следили за членами преступной группы и этот случай дал им возможность задержать их с поличным. Сейчас доказана причастность дерзких преступников к 10 таким фактам, однако мужчины подозреваются в совершении более 30 подобных преступлений. Жертвы были настолько запуганы, что до сих пор боятся обращаться в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших от их преступной деятельности», - отметили в полиции.

На сегодняшний день полиции удалось доказать причастность к преступлениям 4 жителей Кривого Рога.

«С 2008 года они зарегистрировали четыре общества с ограниченной ответственностью, специализировавшиеся на кредитовании граждан.

Злоумышленники размещали рекламу о предоставлении беззалоговых денежных кредитов, без паспорта и поручителей. Когда заказчик к ним обращался, с ним заключали договор, по которому в случае принятия банком положительного решения, компания получала 15 - 20% от суммы полученного кредита. В дальнейшем заказчика отправляли в один из банков Кривого Рога. При этом каждое действие человека находилась под контролем. Специалист по кредитам в банке также был в доле. Заказчик получал необходимую сумму, выходил из банка, где его уже ждали участники преступной группировки. Угрожая и запугивая граждан, применяя к ним физическое насилие, они забирали всю сумму денег или бытовую технику, покупалась в кредит », - замначальника областной полиции Олег Грозь.

В результате обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной группы было изъято 4 пистолета с патронами, 4 гранаты РГД-5 и Ф-1, бита, деньги и поддельные документы.

Установлено, что все подозреваемые - ранее несудимые жители Кривого Рога в возрасте от 25 до 38 лет. Им инкриминируются уголовные правонарушения, предусмотренные ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст.186 (грабеж), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
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Теги: общество, криминал, Днепропетровщина

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