За сутки штаб АТО зафиксировал 44 обстрела позиций украинских военных

За минувшие сутки, 27 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 44 обстрела позиций ВСУ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляно Широкино. Из 120-ти и 82-миллиметровых минометов - Водяное и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер.

На Донецком направлении под огонь 120-ти и 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по Майскому, Луганскому, Зайцево, Невельском и Мироновском.

На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

