Тройное убийство в Марганце: мужчина закопал и спрятал в диване тела собутыльников

Никопольской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 29-летнего гражданина по факту убийства трех человек (ч.2 ст.115 УК Украины).

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Так, 27 декабря 2016 года в городе Марганце правоохранительными органами обнаружен труп 63-летнего мужчины, спрятанного в диван собственного дома.

«Накануне хозяин распивал алкогольные напитки вместе с 29-летним знакомым. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность указанного парня. Во время допроса последний признался, что кроме убийства товарища, лишил жизни еще двух человек, тела которых закопал неподалеку от своего дома. Злоумышленник привел правоохранителей к указанному им месту, где и были обнаружены трупы мужчины и женщины», - сообщили в ведомстве.

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Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

