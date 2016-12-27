Штаб АТО зафиксировал 22 обстрела позиций украинских силовиков на Донбассе

За минувшие сутки, 28 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 22 случая ведения огня по позициям украинских военных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по позициям силовиков в районе Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Зайцево и Новоселовки Второй.

На Луганском направлении из вооружения БМП была обстреляна Балка Кошарная.

