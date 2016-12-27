В Днепре угнали еще один внедорожник

В период времени с 13:45 по 13:55 среды, 28 декабря, от дома № 5 по ул. Шмидта, в Днепре, неизвестный незаконно завладел автомобилем LEXUS GX 460 (номерной знак АЕ 8284 НК 2013 г.в.) коричневого цвета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности ГУНП Украины в Днепропетровской области.

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Правоохранители просят свидетелей, или лиц, имеющих полезную информацию о месте нахождения указанного транспортного средства, сообщить по тел. 744-71-70, 744-57-21, 102 или другим удобным способом.

