В Днепропетровской области на пожаре погибло 2 человека

29 декабря в 23:36 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на 5 этаже пяти этажного жилого дома по улице Л.Чайкиной.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС в Днепропетровской области.

«К месту происшествия сразу были направлены спасатели 3-го караула 44 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГС ЧС в Днепропетровской области. По прибытию на место пожара было установлено, что в комнате и коридоре горят бытовые отходы, которые были разбросаны по всей квартире. Во время тушения в комнате спасатели обнаружили тела 2-х человек владельца квартиры 1960 г.р. и неизвестную особу женского пола.

В 02:30 пожар был ликвидирован. Площадь пожара 20м2, огнем уничтожено личные вещи (одежда), одеяло на полу, входные двери, куча бытового мусора и вещей. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Всего к тушению были привлечены одна единица пожарно-спасательной техники и 5 человек личного состава, работала звено газодымозащитной службы 3 человека 27 минут», - говориться в сообщении.

