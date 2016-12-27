В Днепре при вмешательстве прокуратуры предприятие уплатило в бюджет более 1,2 млн грн задолженности

Днепропетровским окружным административным судом удовлетворен иск Днепропетровской местной прокуратуры №4 в интересах государства в лице Государственной налоговой инспекции к одному из предприятий. Днепра о взыскании задолженности на сумму более 1,2 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

«Установлено, что государственное предприятие машиностроительной отрасли в течение ноября 2015 не уплатило единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, в результате чего возникла задолженность на указанную сумму.

Сейчас при вмешательстве прокуратуры предприятие выплатило долг в полном объеме» - говориться в сообщении.

