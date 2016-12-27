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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 13:16 | 30.12.2016
В Днепре горел цех по производству полиэтиленовой пленки

29 декабря в 20:42 на «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном здании ангарного типа, на территории Самарского района города Днепр, улица Курсантская. На место происшествия было направлено отделение 2-й, 3-й, и 18-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС в Днепропетровской области.

«Пожар возник в середине производственного цеха по производству полиэтиленовой пленки. Горело производственное оборудование и сырье (полиэтилен) на общей площади 500 кв. метров. Сложность для спасателей составило сильное задымление через продукты горения, выделяет полиэтиленовая пленка, около часа работала звено в газодымозащитной снаряжении - 9 человек по 30 минут.

На ликвидацию пожара привлечено 26 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Пожар локализован в 21:45, а полностью ликвидирован в 22:07», - говориться в сообщении.

Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.
 
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