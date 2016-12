| Криминал / Происшествия | 13:16 | 30.12.2016 В Днепре горел цех по производству полиэтиленовой пленки 29 декабря в 20:42 на «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном здании ангарного типа, на территории Самарского района города Днепр, улица Курсантская. На место происшествия было направлено отделение 2-й, 3-й, и 18-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС в Днепропетровской области. «Пожар возник в середине производственного цеха по производству полиэтиленовой пленки. Горело производственное оборудование и сырье (полиэтилен) на общей площади 500 кв. метров. Сложность для спасателей составило сильное задымление через продукты горения, выделяет полиэтиленовая пленка, около часа работала звено в газодымозащитной снаряжении - 9 человек по 30 минут. На ликвидацию пожара привлечено 26 человек личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники. Пожар локализован в 21:45, а полностью ликвидирован в 22:07», - говориться в сообщении. Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7