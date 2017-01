| Криминал / Происшествия | 13:16 | 01.01.2017 Сегодня горела мэрия Каменского Сегодня 1 января в три часа ночи произошел пожар в городе Каменское, Заводской р-н, площадь Калнышевского, 2. Административное здание городского совета. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области «Повреждена офисная мебель, оконная рама и входные двери в кабинете (финансовый отдел) на 4-м этаже на общей площади 20 м2. Причина пожара устанавливается», - говориться в сообщении.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7