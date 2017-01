| Криминал / Происшествия | 13:37 | 01.01.2017 В Днепре 31 декабря на пожаре в гараже погиб человек 31 декабря 2016 в 18:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на ул. Богдана Хмельницкого Индустриального района, города Днепр. К указанному адресу сразу же было направлено дежурное отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«По прибытию к месту было установлено, что в металлическом бесхозном гараже горит мусор и старые шины. Попав внутрь личный состав приступил к тушению пожара. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара, в задымленном металлическом гараже, было обнаружено лицо без признаков жизни неустановленного года и пола. Горел мусор и старые шины в середине бесхозного гаража, площадь пожара составила 25 квадратных метров. Пожар был потушен в 19:47. К ликвидации чрезвычайного происшествия было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники», - говориться в сообщении.

Причину и ущерб от пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

