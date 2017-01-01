Вместо радиации группа «сталкеров» получила административные штрафы

В новогоднюю ночь во время патрулирования зоны отчуждения в отселенном городе Припять в нежилой многоэтажке работники полиции обнаружили группу «сталкеров». Пятеро молодых людей в возрасте 16-20 лет незаконно проникли на территорию зоны отчуждения.

Об этом сообщали в пресс-службе Национальной полиции.

«Молодые объяснили правоохранителям, что прибыли в запретную зону с целью экстремального туризма и празднования Нового года в одном из заброшенных домов. Однако встретили новый год молодые мужчины в отделе полиции, куда они были доставлены для выяснения всех обстоятельств.

На ребят составлены административные протоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Молодым грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан», говориться в сообщении.

Материалы направлены в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения.

