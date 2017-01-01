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| Криминал / Происшествия | 18:10 | 01.01.2017
В Кривом Роге горел многоэтажный доме: два человека погибли и восемь человек спасены (ФОТО)

31 декабря в 05:12 на «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Карбышева города Кривой Рог. По указанному адресу были направлены одно отделение 16 и два отделения 12 государственных пожарно-спасательных частей 3 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГС ЧС в Днепропетровской области на двух пожарных автоцистернах и пожарной автолестнице.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В составе двух звеньев газодымозащитной службы пожарные-спасатели сразу приступили к спасению людей из задымленного среды и тушения пожара. С дымового плена спасателями был освобожден восемь жильцов дома, шесть из них выводили под руки лестничной клеткой, а двух - спасли с помощью трехколенной пожарной лестницы.

Трое пострадавших от пожара, среди которых один ребенок - мальчик 2014 рождения, работники скорой медицинской помощи госпитализировали в состоянии средней тяжести в Криворожской городской больницы № 8 с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

Пламя пожарным удалось локализовать в 06:00, а полностью потушить - в 06:30. Огнем уничтожена мебель, домашнее имущество и деревянные конструкции квартиры. Площадь пожара составила около 20 м2.

На месте пожара были обнаружены тела двух жителей квартиры - мужчину примерно 1942 года и женщины примерно 1947 года. Тела погибших для установления достоверной причины смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы», - говориться в сообщении.

Всего на ликвидацию пожара были привлечены 3 единицы техники и 12 человек личного состава 3 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.
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