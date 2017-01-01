В Покрове спасатели помогли попасть в квартиру женщине у которой заклинило дверь, а плите готовилась еда

2 января в 10 утра в Покрове спасатели по просьбе пожилой женщины открыли входные двери, которые заклинило. В тот момент, когда на плите готовилась еда.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«2 января в 10.10 на пункт связи 44-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение от пожилой женщины о том, что в квартире по ул. Л.Чайкиной на газовой плите готовилась еда, а у нее заклинило замок на входной двери. Оперативно прибывшие на место вызова, спасатели 3-го караула с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры, чем обеспечили свободный доступ в квартиру женщине», - говориться в сообщении.

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