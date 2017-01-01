В первый день нового года пьяный житель Киевской области поехал «мириться» к бывшей жене с гранатой

Вчера, в 16.40 на 102 полиции Киевской области поступило сообщение от жительницы с.Людвинивка Макаровского района о том, что бывший муж устроил ссору и угрожает предметом, похожим на гранату. 43-летний житель Макаровского района приехал навеселе к женщине выяснить отношения, а в качестве «железного» аргумента прихватил с собой боевую гранату.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.



«По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции и усмирили дебошира. Им оказался 43-летний житель соседнего села Фасова. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли у него предмет, похожий на гранату РГД-5. Мужчина объяснил правоохранителям, что взрывное предмет ему «презентовал» кто-то из товарищей, а кто именно, он не помнит.

Изъяты вещественные доказательства направлены в экспертно-криминалистический центр.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Досудебное следствие продолжается», - говориться в сообщении.

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