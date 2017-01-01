В Кривом роге мужчина убил свою девушку во время новогоднего празднования и бросил нож в раковину

Сегодня, около 19:30 часов патрульные получили вызов о ножевое ранение в одном из домов на улице Всебратское 2. На месте происшествия уже была скорая помощь, врач которой констатировал смерть 23-летней женщины от ножевого ранения. Орудие убийства со следами крови находилось в раковине на кухне.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

«В квартире, где произошло преступление, находилась подруга погибшей, которая предоставила полисменам детальное описание возможного убийцы. Женщина рассказала, что пригласила к себе на празднование свою подругу с парнем и ребенком. Когда пара осталась одна, возник конфликт, мужчина ударил женщину ножом и быстро убежал.

Во время беседы со свидетелем, позвонил подозреваемый, и пока он общался с подругой удалось установить, что именно движется в маршрутном такси №295 и его возможное место жительства.

В течение 15 минут 39-летний подозреваемый был задержан экипаж патрульных в маршрутке №295 на объездной дороге.

Задержанный передан в Криворожского отделения полиции», - говориться в сообщении.

Читайте также: в Одесской области в новогоднюю ночь произошло два убийства.



