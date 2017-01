| Криминал / Происшествия | 16:52 | 02.01.2017 В Кривом роге мужчина убил свою девушку во время новогоднего празднования и бросил нож в раковину Сегодня, около 19:30 часов патрульные получили вызов о ножевое ранение в одном из домов на улице Всебратское 2. На месте происшествия уже была скорая помощь, врач которой констатировал смерть 23-летней женщины от ножевого ранения. Орудие убийства со следами крови находилось в раковине на кухне. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога. «В квартире, где произошло преступление, находилась подруга погибшей, которая предоставила полисменам детальное описание возможного убийцы. Женщина рассказала, что пригласила к себе на празднование свою подругу с парнем и ребенком. Когда пара осталась одна, возник конфликт, мужчина ударил женщину ножом и быстро убежал. Во время беседы со свидетелем, позвонил подозреваемый, и пока он общался с подругой удалось установить, что именно движется в маршрутном такси №295 и его возможное место жительства. В течение 15 минут 39-летний подозреваемый был задержан экипаж патрульных в маршрутке №295 на объездной дороге. Задержанный передан в Криворожского отделения полиции», - говориться в сообщении. Читайте также: в Одесской области в новогоднюю ночь произошло два убийства.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7