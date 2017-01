| Криминал / Происшествия | 17:41 | 02.01.2017 В Запорожье из-за пожара в бани заблокированными в задымленном помещении оказались 11 человек 1 января в 17:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Рекордной Вознесенского района. Запорожье, произошел пожар. Об этом сообщает ГС ЧС Украины в Запорожской области. «Учитывая, что это двухэтажный банный комплекс, а значит объект с массовым пребыванием людей, по повышенному номеру вызова выехало 6 единиц техники и 23 человека личного состава. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что на первом этаже в подсобном помещении горят хозяйственные вещи, а помещения 1-го и 2-го этажей сильно задымлении, угрожающего жизни и здоровью людей. Администратор услышала запах дыма, позвонила спасателям и оповестила о пожаре. На момент возгорания в помещении бане находилось 27 посетителей и 2 человек обслуживающего персонала. Бойцы ГС ЧС, которые прибыли на место происшествия, совместно с администрацией эвакуировали из помещений первого этажа 16 посетителей. Из-за сильной задымленности помещений, на втором этаже заблокированными от выходов осталось 11 человек, выбили окно и начали звать на помощь. Некоторые из них вышли на парапет дома. В это время пожарные установили выдвижную лестницу и организовали спасение пострадавших из опасной зоны пожара. Из-за сильной задымленности в здании бойцы ГС ЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе и установили переносной дымосос для удаления продуктов горения (дыма). Пожарные оперативно проводили работы в двух направлениях: во-первых организовали спасение из задымленной зоны людей, которым угрожала опасность. Во втором направлении - одновременно тушили пожар. Спасатели ликвидировали пламя и предотвратили его распространение на другие помещения комплекса. Уже в 18:15 спасатели локализовали пожар, а в 18:20 полностью ликвидировали горение», - говориться в сообщении. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

