В результате взрыва автомобиля в Багдаде погибло 35, ранено 61

В результате взрыва смертника на заминированном автомобиле в столице Ирака Багдаде погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения, передает BBC Украина.

«Среди погибших - трое полицейских. Как сообщили представители местной полиции, взрыв произошел на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити.

Ответственность за этот взрыв уже взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена во многих странах).

Исламисты ранее взяли ответственность за два взрыва, произошедших в минувшую субботу, в результате которых погибли 28 человек», - передает издание.

