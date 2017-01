| Криминал / Происшествия | 18:31 | 02.01.2017 В результате взрыва автомобиля в Багдаде погибло 35, ранено 61 В результате взрыва смертника на заминированном автомобиле в столице Ирака Багдаде погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения, передает BBC Украина. «Среди погибших - трое полицейских. Как сообщили представители местной полиции, взрыв произошел на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити. Ответственность за этот взрыв уже взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена во многих странах). Исламисты ранее взяли ответственность за два взрыва, произошедших в минувшую субботу, в результате которых погибли 28 человек», - передает издание.

