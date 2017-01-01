В Днепре на пожаре мужчина получил ожог рук и спины

Ночью 2 января произошел пожар, на котором пострадал мужчина. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «В Соборном районе по ул. Полигонная произошел пожар. В результате, которого собственник квартиры получил легкие ожоги верхней конечности и спины, был госпитализирован. Повреждено домашнее имущество и входные двери. Причина пожара устанавливается», - говориться в сообщении. Читайте также: в Павлограде в канун Нового года женщины с детьми, сокращая путь, провалились под лед.