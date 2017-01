| Криминал / Происшествия | 22:14 | 02.01.2017 Сегодня в Днепр вертолетом привезли трех раненых Сегодня 2 января в Днепр военным вертолетом эвакуировали трех раненых. Об этом на своей странице в Фейсбук написала Татьяна Губа. «Сегодня военным вертолетом в Днепр эвакуировали трех раненых Солнышек (раненых получили ранее). Прооперировали военные врачи 61-го ГТД и группа усиленной в больнице скорой помощи Мариуполя. Обстоятельства получения ранений нам не известны. Двое защитников направлены команде Сергей Рыженко, один в военный госпиталь. Состояние -тяжелый. Подальше-операции и длительное лечение. Спасибо всем патриотам, кто поделился своей кровью для нагих Защитников в больнице Мечникова. Желаем быстрейшего выздоровления. Военно-гражданское сотрудничество», - говориться в публикации.

