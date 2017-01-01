Сегодня в Днепр вертолетом привезли трех раненых

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Сегодня 2 января в Днепр военным вертолетом эвакуировали трех раненых.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала Татьяна Губа.
«Сегодня военным вертолетом в Днепр эвакуировали трех раненых Солнышек (раненых получили ранее). Прооперировали военные врачи 61-го ГТД и группа усиленной в больнице скорой помощи Мариуполя.
Обстоятельства получения ранений нам не известны.
Двое защитников направлены команде Сергей Рыженко, один в военный госпиталь.
Состояние -тяжелый. Подальше-операции и длительное лечение.
Спасибо всем патриотам, кто поделился своей кровью для нагих Защитников в больнице Мечникова.
Желаем быстрейшего выздоровления.
Военно-гражданское сотрудничество», - говориться в публикации.