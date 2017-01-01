В Кривом Роге во время пожара в жилом доме погиб мужчина

В понедельник, 2 января, в 08:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме по улице Петра Дорошенко в городе Кривой Рог.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в 2-комнатной квартире на последнем этаже жилого дома. В 08:50 пожар был локализован, а в 08:54 – ликвидирован.

«На месте пожара было обнаружено тело хозяина квартиры, 1935 года рождения. Для установления причины смерти тело погибшего мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Всего на ликвидацию пожара было задействовано две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава», - отметили в спасательном ведомстве.

Причину пожара и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

