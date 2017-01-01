1 января из-за фейерверков загорелся Каменский горсовет

Пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области Дарья Гречищева сообщила, что в период с 31 декабря по 2 января пиротехнические изделия, по предварительной информации, стали причиной 2 пожаров.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«1 января произошел пожар в Каменском горсовете. Предварительная причина использование пиротехнических изделий. Огнем повреждено 20 кв м помещений на 4-м этаже в отделе финансов. Пострадали документы, мебель, окно. Также из-за пиротехники произошел пожар в Днепре на 9 этаже. Выгорело 2 кв м балкона», - сказала она.