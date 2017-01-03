В Днепропетровской области полиция задержала угнанный в Донецком регионе автомобиль

В понедельник, 2 января, на стационарном посту «Солонянский» сотрудники полиции остановили автомобиль Chrysler 300, за рулем которого находился 42-летний житель областного центра.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД Украины в Днепропетровской области.

В ходе проверки автомобиля по автоматизированным базам данных полицейские установили, что транспортное средство значится, как похищенное и разыскивается правоохранительными органами Донецкой области с декабря 2016 года.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водитель и транспортное средство доставлены в Солонянского отделения полиции.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

