| Криминал / Происшествия | 12:45 | 03.01.2017 В Днепропетровской области полиция задержала угнанный в Донецком регионе автомобиль В понедельник, 2 января, на стационарном посту «Солонянский» сотрудники полиции остановили автомобиль Chrysler 300, за рулем которого находился 42-летний житель областного центра. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД Украины в Днепропетровской области. В ходе проверки автомобиля по автоматизированным базам данных полицейские установили, что транспортное средство значится, как похищенное и разыскивается правоохранительными органами Донецкой области с декабря 2016 года. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водитель и транспортное средство доставлены в Солонянского отделения полиции. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета.

