| Криминал / Происшествия | 12:55 | 03.01.2017 На Новый год днепряне вызывали патрульных порядка 700 раз Командир батальона патрульной полиции Днепра Денис Петухов сообщил, что ничего резонансного в праздники не произошло. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Граждане вызывали патрульных около 700 раз. Это даже меньше, чем в среднем в будние дни. Было составлено 11 административных протоколов в отношении водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Также составлены 12 материалов по мелкому хулиганству. Так что, все прошло спокойно», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7