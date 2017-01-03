На Новый год днепряне вызывали патрульных порядка 700 раз

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Командир батальона патрульной полиции Днепра Денис Петухов сообщил, что ничего резонансного в праздники не произошло.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Граждане вызывали патрульных около 700 раз. Это даже меньше, чем в среднем в будние дни. Было составлено 11 административных протоколов в отношении водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Также составлены 12 материалов по мелкому хулиганству. Так что, все прошло спокойно», - сказал он.