| Криминал / Происшествия | 13:11 | 03.01.2017 В Кривом Роге иномарка влетела в электроопору: водитель-пенсионер погиб, травмирован ребенок В воскресенье, 1 января,в с. Дерезувата Синельниковского района Днепропетровской области произошло два смертельных ДТП. Так, около 18:30, водитель автомобиля «Москвич-412» совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. 15 - летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полицейским удалось разыскать автомобиль и установить личность водителя-беглеца. Им оказался 35-летний местный житель. По факту ДТП проводится расследование. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП Украины в Днепропетровской области. Еще одно происшествие имело место около 01:30 в с. Китайгоридка, Томаковского района. 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21063», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который двигался по правой обочине в попутном направлении автомобиля. Мужчина, 1992 года рождения, от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. В понедельник, 2 января, в Кривом Роге, вблизи д.18 по ул. Пехотинского, 37-летний водитель автомобиля CHERY M11 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с электроопорой. В результате происшествия 65-летний пассажир автомобиля погиб. Водитель, его жена и 8-летняя дочь получили телесные повреждения и были госпитализированы.

