За сутки противник 39 раз обстрелял позиции сил АТО: ранены двое военных

За минувшие сутки, 3 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 39 обстрелов позиций украинских силовиков.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов противник вел огонь по Широкино, из вооружения БМП и гранатометов – по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник в течение дня неоднократно обстреливал Новозвановку, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении - с 82 миллиметровых минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по военным в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.

Сообщается, что за сутки двое украинских военных были ранены.

