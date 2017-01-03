За сутки противник 39 раз обстрелял позиции сил АТО: ранены двое военных

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За минувшие сутки, 3 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 39 обстрелов позиций украинских силовиков.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На Мариупольском направлении из минометов противник вел огонь по Широкино, из вооружения БМП и гранатометов – по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник в течение дня неоднократно обстреливал Новозвановку, что на Луганском направлении.
На Донецком направлении - с 82 миллиметровых минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по военным в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.
Сообщается, что за сутки двое украинских военных были ранены.