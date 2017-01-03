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| Криминал / Происшествия | 16:46 | 04.01.2017
В Днепре на перекрестке ул. Паторжинского и Писаржевского Porsche Cayenne сбил пешехода

Следственным отделом по расследованию ДТП ДВП ГУНП в Днепропетровской области расследуется уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 23 декабря 2016 года в 10.40 в г. Днепр на перекрестке ул. Паторжинского и ул. Писаржевского. Водитель автомобиля «Porsche Cayenne» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УПД ГУНП в Днепропетровской области.

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Полиция просит свидетелей или лиц, имеющих любую полезную информацию об указанном дорожно-транспортном происшествии, позвонить следователю 067-261-80-22, 102 или сообщить правоохранителям другим удобным способом.
 
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Теги: Днепропетровск, происшествия, ДТП, ДТП

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