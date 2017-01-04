В зоне АТО ранен украинский военный

За минувшие сутки, 4 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 52 обстрела позиций сил АТО.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров противник обстреливал Водяное, Лебединское и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь.

На Луганском направлении огонь велся по Новозвановке и Богуславской из 120 миллиметровых минометов, по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии противник вели огонь районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливались Луганское, Авдеевка и Крутая Балка.

Ранен один украинский военнослужащий.

