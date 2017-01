| Криминал / Происшествия | 13:58 | 05.01.2017 В Германии объявлен режим чрезвычайного положения из-за урагана На севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания, объявлен режим чрезвычайного положения из-за урагана, передает DW. Улицы в городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, были затоплены, детские здания повреждены. Пешие подходы к центральным районам городов перекрыты. Только в Любеке по меньшей мере 8 автомобилей были вытащены из затопленных территорий. Отмечается, что наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет.

