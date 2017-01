| Криминал / Происшествия | 15:07 | 05.01.2017 На Закарпатье сошла лавина в 40 тонн снега Сегодня, 5 января, 200 кубометров снега сошло на трассу государственного значения у села Деловое на Раховщине. Движение по одной полосе перекрыто, спасатели расчищают дорогу от снега. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укравтодора. Снежная лавина заблокировала автомобильную дорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов. «Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществляется по другой полосе. Путь от снега расчищает фронтальный погрузчик», - говорится в сообщении. Сейчас продолжается ликвидация последствий после восхождения вчерашних лавин.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати происшествия Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7