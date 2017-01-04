На Закарпатье сошла лавина в 40 тонн снега

Сегодня, 5 января, 200 кубометров снега сошло на трассу государственного значения у села Деловое на Раховщине. Движение по одной полосе перекрыто, спасатели расчищают дорогу от снега.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Снежная лавина заблокировала автомобильную дорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов.

«Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществляется по другой полосе. Путь от снега расчищает фронтальный погрузчик», - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация последствий после восхождения вчерашних лавин.

