В Мексиканском заливе произошел пожар на нефтяной платформе

В Мексиканском заливе в 130 км от побережья Луизианы загорелась нефтяная платформа, передает AP.

На данный момент персонал в платформы эвакуирован, в тушении пожара задействованы четыре спасательных судна. Пострадавших нет.

«На момент возгорания, в ночь на четверг, 5 января, на нем были четыре человека, все они эвакуированы», - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2010 года после взрыва и пожара на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел крупнейший в истории США разлив нефти, погибли 11 человек. Компания BP, которой принадлежала платформа, согласилась заплатить $18 млрд в качестве компенсации экологического ущерба.