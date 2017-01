| Криминал / Происшествия | 17:07 | 05.01.2017 В Мексиканском заливе произошел пожар на нефтяной платформе В Мексиканском заливе в 130 км от побережья Луизианы загорелась нефтяная платформа, передает AP. На данный момент персонал в платформы эвакуирован, в тушении пожара задействованы четыре спасательных судна. Пострадавших нет. «На момент возгорания, в ночь на четверг, 5 января, на нем были четыре человека, все они эвакуированы», - говорится в сообщении. Напомним, в апреле 2010 года после взрыва и пожара на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошел крупнейший в истории США разлив нефти, погибли 11 человек. Компания BP, которой принадлежала платформа, согласилась заплатить $18 млрд в качестве компенсации экологического ущерба. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: происшествия Новости Тизерная реклама Loading...

