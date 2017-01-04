За сутки противник 32 раза обстрелял позиции украинских военных на Донбассе

За минувшие сутки, 5 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 32 обстрела украинских военных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении противник из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем они вели огонь по Новозвановке, из гранатометов - по Талаковке и Станице Лганской.

На Мариупольском направлении - из минометов огонь велся по Марьинке, из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому.

На Донецком направлении из 152 миллиметровой артиллерии было обстреляно Троицкое, а из 82 миллиметровых минометов - Авдеевка.

За указанный период времени один украинский военнослужащий был ранен.

