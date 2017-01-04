В Днепре полиция охраны «на горячем» задержала расхитителя интернет-коммуникаций

Вчера работники полиции охраны задержали на «горячем» мужчину 1987 г.р., который на Слобожанском проспекте пытался украсть аппаратуру одного из провайдеров, оставив три дома без Интернета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

Сообщается, что на 04:46 на главный пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «тревога» - сработала сигнализация в шкафу, где размещено интернет-оборудование.

«Экипаж полиции охраны, прибывший за четыре минуты по указанному адресу, соблюдая меры личной безопасности, задержал мужчину, который на техническом этаже пытался демонтировать из металлического шкафа интернет-оборудование. У задержанного в сумке были обнаружены кусачки, отвертка и 40 метров кабеля», - отметили в пресс-службе.

Задержанного передали следственно-оперативной группе Индустриального отдела полиции. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.