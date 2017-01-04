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| Криминал / Происшествия | 15:23 | 06.01.2017
В Кривом Роге во время пожара в жилом доме пострадал пенсионер

В пятницу, 6 января в 9:43, на Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Ухтомского города Кривого Рога.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

«Прибыв по вызову, спасатели установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома и в составе звена газодымозащитной службы приступили к ликвидации пожара. Во время тушения пожара пожарные спасли из задымленной среды 69-летнего жителя квартиры. Работники скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшего в состоянии средней тяжести в Криворожскую городскую больницу № 7 с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения», - отметили в ведомстве.

Пламя пожарным удалось локализовать в 10:02, а полностью ликвидировать - уже в 10:05.

Пожаром повреждены диван и обшивка стены. Причину и обстоятельства пожара выясняют правоохранительные органы.

К ликвидации пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 6 человек личного состава.
 
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Теги: общество, происшествия, пожар, Днепропетровщина

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