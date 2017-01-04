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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:38 | 07.01.2017
В Днепре на пожаре погиб человек (ФОТО)

7 января 2017 в 5:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Айвазовского, Амур - Нижнеднепровского района города Днепр.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«К указанному адресу сразу же были направлены дежурные отделения 3-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию к месту было установлено, что в жилом одноэтажном доме горит крыша и домашние вещи. Во время ликвидации, в одной из комнат жилого дома, был обнаружен человек без признаков жизни.

Огонь повредил домашние вещи в середине жилого дома и крыша дома на площади 40 квадратных метров Пожар ликвидирован в 09:01. К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причину и ущерб от пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов», - говориться в сообщении.
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