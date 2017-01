| Криминал / Происшествия | 11:38 | 07.01.2017 В Днепре на пожаре погиб человек (ФОТО) 7 января 2017 в 5:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Айвазовского, Амур - Нижнеднепровского района города Днепр. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «К указанному адресу сразу же были направлены дежурные отделения 3-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию к месту было установлено, что в жилом одноэтажном доме горит крыша и домашние вещи. Во время ликвидации, в одной из комнат жилого дома, был обнаружен человек без признаков жизни. Огонь повредил домашние вещи в середине жилого дома и крыша дома на площади 40 квадратных метров Пожар ликвидирован в 09:01. К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причину и ущерб от пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов», - говориться в сообщении.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7