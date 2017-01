| Криминал / Происшествия | 11:49 | 07.01.2017 В Днепропетровской области частично снят запрет движения на автомобильных дорогах Силами ГП «Днепропетровский облавтодор» при содействии Службы автомобильных дорог проведенными мероприятиями по расчистке участков автодорог государственного значения, на которые ранее были введены ограничения в виде запрета движения, был достигнут положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Днепропетровский облавтодор». «7 января 2017 в 10:00 движение по данным участкам автомобильных дорог восстановлено и осуществляется в обычном режиме. Снято ограничение на участках автомобильных дорог: - Н-11 Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог), км 1640 + 000 - км 179 + 570 (от м. Кривой Рог до границы с Николаевской обл.);

- Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - км 89 + 000 (от границы с Кировоградской обл. До н. П. Лозоватка);

- Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 161 + 000 - км 247 + 830;

- Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое км 203 + 525- км 219 + 395;

- М-04 Знаменка - Луганск - Изварино км 72 + 088 - км 98 + 000;

- Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье км 296 + 735 - км 344 + 000», - говориться в сообщении.

