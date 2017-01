| Криминал / Происшествия | 12:04 | 07.01.2017 На Днепропетровской области за минувшие сутки раскрыто работу 6 нелегальных казино Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно со следователями Нацполиции области провели санкционированные обыски в игорных заведениях области. В результате пресечена деятельность 6 игорных заведений в городах Днепр, Павлоград и Пятихатки. Всего изъято 120 единиц игрового оборудования. Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в Управлении защиты экономики НП. «Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области Нацполиции совместно со следователями ГУНП провели шесть санкционированных обысков на территории области. В результате прекращена незаконная деятельность шести подпольных заведений, где под видом проведения государственной денежной лотереи работали интерактивные клубы онлайн-казино», - говориться в сообщении.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7