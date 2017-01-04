На Днепропетровской области за минувшие сутки раскрыто работу 6 нелегальных казино

Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно со следователями Нацполиции области провели санкционированные обыски в игорных заведениях области. В результате пресечена деятельность 6 игорных заведений в городах Днепр, Павлоград и Пятихатки. Всего изъято 120 единиц игрового оборудования.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в Управлении защиты экономики НП.

«Оперативники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области Нацполиции совместно со следователями ГУНП провели шесть санкционированных обысков на территории области. В результате прекращена незаконная деятельность шести подпольных заведений, где под видом проведения государственной денежной лотереи работали интерактивные клубы онлайн-казино», - говориться в сообщении.

