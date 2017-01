| Криминал / Происшествия | 11:08 | 08.01.2017 За прошедшие сутки силами спасателей в регионе из кюветов вытащили 3 грузовых и 9 летковых автомобилей За текущие сутки подразделения ГС ЧС Украины в Днепропетровской области оказали помощь гражданам, попавшим в тяжелые ситуации, в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «В течение суток, в связи с ухудшением погодных условий, подразделения Главного управления привлекались для оказания помощи населению (службам) в 12 случаях, из них: 3 - изъятие грузовых автомобилей, 9 - изъятие легковых автомобилей», - говориться в сообщении.

