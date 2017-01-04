В Днепропетровской области на пожаре погибла женщина

7 января в 19:50 на пункт связи 28 государственной пожарно-спасательной части в городе Никополь, поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме по адресу: ул. Каштановая, 47. Дымом была охвачена квартира на втором этаже.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«По сообщению к месту происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение и автолестница. На месте ликвидации пожара было установлено, возгорание возникло в жилой квартире на площади 20 м2. Во время ликвидации пожара спасателями обнаружено тело пожилой женщины, 1930 года рождения.

В 20:05 пожар был локализован и в 20.52 ликвидирован», - говориться в сообщении.

По информации спасателей, сейчас причина возникновения пожара и гибели пенсионерки выясняются правоохранительными органами.

