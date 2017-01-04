Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:23 | 08.01.2017
В Днепропетровской области на пожаре погибла женщина

7 января в 19:50 на пункт связи 28 государственной пожарно-спасательной части в городе Никополь, поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме по адресу: ул. Каштановая, 47. Дымом была охвачена квартира на втором этаже.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Днепропетровской области.

«По сообщению к месту происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение и автолестница. На месте ликвидации пожара было установлено, возгорание возникло в жилой квартире на площади 20 м2. Во время ликвидации пожара спасателями обнаружено тело пожилой женщины, 1930 года рождения.

В 20:05 пожар был локализован и в 20.52 ликвидирован», - говориться в сообщении.

По информации спасателей, сейчас причина возникновения пожара и гибели пенсионерки выясняются правоохранительными органами.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.01.2017 09:29 В Украине за неделю от гриппа скончались 6 человек, - Минздрав
04.01.2017 16:46 В Днепре на перекрестке ул. Паторжинского и Писаржевского Porsche Cayenne сбил пешехода
04.01.2017 14:43 В Никополе иномарка насмерть сбила двух женщин
04.01.2017 14:17 Во Львовской области более 50 туристов застряли на канатной дороге
04.01.2017 12:47 В Украине объявлено штормовое предупреждение
Последние новости
08.01.2017
11:23		 В Днепропетровской области на пожаре погибла женщина
08.01.2017
11:08		 За прошедшие сутки силами спасателей в регионе из кюветов вытащили 3 грузовых и 9 летковых автомобилей
07.01.2017
20:38		 Закрыто движение в Кировоградскую область, - Облавтодор
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика