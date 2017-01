| Криминал / Происшествия | 11:23 | 08.01.2017 В Днепропетровской области на пожаре погибла женщина 7 января в 19:50 на пункт связи 28 государственной пожарно-спасательной части в городе Никополь, поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме по адресу: ул. Каштановая, 47. Дымом была охвачена квартира на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС Украины в Днепропетровской области. «По сообщению к месту происшествия были направлены пожарно-спасательное отделение и автолестница. На месте ликвидации пожара было установлено, возгорание возникло в жилой квартире на площади 20 м2. Во время ликвидации пожара спасателями обнаружено тело пожилой женщины, 1930 года рождения. В 20:05 пожар был локализован и в 20.52 ликвидирован», - говориться в сообщении. По информации спасателей, сейчас причина возникновения пожара и гибели пенсионерки выясняются правоохранительными органами.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7