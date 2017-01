| Криминал / Происшествия | 14:39 | 08.01.2017 За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий на дорогах погибло 5 и травмированы 45 человек За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины. «По состоянию на 9:00 движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей. ОБНОВЛЕНО: состоянию на 14.00 Движение автотранспорта ограничено в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях. В Днепропетровской Хмельницкой и Винницкой ограничено движение грузовых автомобилей», - говориться в сообщении. В НП напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

