| Криминал / Происшествия | 11:17 | 09.01.2017 В Днепре мужчина провалился под лед и утонул Сегодня патрульной полиции поступил вызов о том, что мужчина провалился под лед. Прибыв на место происшествия, мужчина оказался мертвым. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепра. «Мужчина провалился под лед, прибыв на место пришествия был обнаружен труп мужчины в воде. Патрульные совместно с спасателями вытащили его на берег. В данный момент место происшествия охраняется, собрано исходный материал. По словам заявителя, который и вызвал патрульных и спасателей, мужчина 1959 года рождения», - говориться в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

