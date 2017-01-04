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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 11:17 | 09.01.2017
В Днепре мужчина провалился под лед и утонул

Сегодня патрульной полиции поступил вызов о том, что мужчина провалился под лед. Прибыв на место происшествия, мужчина оказался мертвым.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепра.

«Мужчина провалился под лед, прибыв на место пришествия был обнаружен труп мужчины в воде. Патрульные совместно с спасателями вытащили его на берег. В данный момент место происшествия охраняется, собрано исходный материал. По словам заявителя, который и вызвал патрульных и спасателей, мужчина 1959 года рождения», - говориться в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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