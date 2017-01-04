На Днепропетровщине водитель иномарки не справился с управлением и слетел в водоем

Вчера, 8 января, в 17:37 в Службу спасения «101» поступило обращение о помощи от водителя автомобиля марки «Honda», который на окраине поселка городского типа Широкое, не справившись с управлением из-за снежных заносов, съехал в водоем.

Обєтом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.



«На место происшествия сразу было направлено дежурное отделение 61 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место вызова спасатели с помощью полноприводного автомобиля подразделения Службы спасения «101» и троса вытащили авто из водоема.

В результате данного происшествия погибших и травмированных не», - говорится в сообщениит

На место происшествия было привлечено 1 единица техники и 4 человека личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.