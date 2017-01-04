За сутки на Донбассе зафиксировано 46 обстрелов позиций АТО: ранены 5 украинских бойцов

За минувшие сутки, 9 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 46 обстрелов со стороны противника, ранены 5 украинских военных.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов обстреливалось Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинка, Широкино, Талаковка, Чермалык, Павлополь и Гнутово.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Красногоровка, Авдеевка и Опытно.

На Луганском направлении в районе Сизого противник прменил БМ-21 Град. Из минометов огонь велся по Троицкому, а из гранатометов по Станицы Луганской и Новозвановке.

