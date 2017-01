| Криминал / Происшествия | 10:44 | 10.01.2017 Жителя Днепропетровской области приговорили к 6 годам тюрьмы за покупку арсенала боеприпасов в зоне АТО Приговором апелляционного суда Днепропетровской области 44-летний мужчина был признан виновным в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Сообщается, что обвиняемый, в период пребывания в зоне проведения антитеррористической операции, незаконно приобрел оружие - 18 реактивных противотанковых гранат (РПГ), 262 патрона различного калибра, самозарядный пистолет с двумя магазинами патронов к нему, еще 17 гранат и столько же запалов к ним. «Свое «сокровище» злоумышленник перевез в Днепропетровскую область и хранил в доме, где жил, а также в своем автомобиле. Во время проведения обыска этого автомобиля на одной из автозаправочных станций в Днепре правоохранители изъяли 18 противотанковых гранат», - отметили в ведомстве. Указанный приговор суда подсудимый пытался обжаловать, подав кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, однако суд, согласившись с доводами государственного обвинения, оставил приговор в силе.

