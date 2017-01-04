В Днепропетровской области драка в электричке закончилась смертью пассажира

В понедельник, 9 января, в пригородном электропоезде сообщением «Лозовая - Синельниково-1» в вагоне № 4 между пассажирами возникла драка, в результате которой пострадал 59-летний мужчина.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Машинист сообщил полицию и «скорую» об инциденте в поезде. Однако на станции Синельниково-1 констатировали смерть пассажира.

«В настоящее время причины и участники трагедии выясняются правоохранительными органами. Приднепровская железная дорога выражает соболезнования родным и близким погибшего пассажира. Вместе с тем, железнодорожники призывают путешествующих к цивилизованному поведению в поездах, терпимости и выдержки в отношении друг к другу, во избежание конфликтных ситуаций и ненасильственных путей их решения», - отметили в пресс-службе.

