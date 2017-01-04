В Днепре экскаватор задавил пешехода

22 декабря 2016 года около 11:30 в Днепре водитель экскаватора JCB 3CX «CONTRACTOR», осуществляя движение по придомовой территории домов №5 и №7 ул. Троицкой совершил наезд на пешехода, в результате чего последний получил смертельную травму.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Полиция просит свидетелей и очевидцев происшествия, а также владельцев видеорегистраторов сообщать полезную информацию о этого происшествия по телефону: 056-376-05-34 и 095-333-63-36.

