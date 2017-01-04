В зоне АТО погиб украинский военный, двое ранены

За минувшие сутки, 10 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 49 обстрелов позиций украинских силовиков. В результате боевых действий один военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП. В районе Тарамчук произошло боестолкновение.

На Луганском направлении - по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров по нашим позициям в районе Верхнеторецку, Авдеевки, Крутой Балки, Опытно, Луганского и Зайцево.

