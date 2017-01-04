В Киеве двое хулиганов, рисовавших граффити на вагонах, избили помощника машиниста

7 января в 17:27 на остановочной платформе «Протасов Яр» перегона «Киев-Товарный-Киев-Московский», при попытке нарисовать «граффити» на электропоезде, неизвестные напали на помощника машиниста, который сделал им замечание, в результате чего железнодорожник получил тяжелые травмы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ.

«При закрытии дверей электропоезда, когда работник железной дороги прошел по платформе, чтобы сообщить машинисту об окончании посадки, хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, сбили его с ног и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись», - отметили в ведомстве.

Машинист электропоезда вызвал скорую помощь по ст. Дарница. В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку. Правоохранители ведут расследование преступления.