| Криминал / Происшествия | 10:09 | 11.01.2017 В Киеве двое хулиганов, рисовавших граффити на вагонах, избили помощника машиниста 7 января в 17:27 на остановочной платформе «Протасов Яр» перегона «Киев-Товарный-Киев-Московский», при попытке нарисовать «граффити» на электропоезде, неизвестные напали на помощника машиниста, который сделал им замечание, в результате чего железнодорожник получил тяжелые травмы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе УЗ. «При закрытии дверей электропоезда, когда работник железной дороги прошел по платформе, чтобы сообщить машинисту об окончании посадки, хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, сбили его с ног и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись», - отметили в ведомстве. Машинист электропоезда вызвал скорую помощь по ст. Дарница. В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку. Правоохранители ведут расследование преступления. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати общество, УЗ Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7